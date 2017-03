L’AIEA appelle la Corée du Nord à coopérer avec elle sur son programme nucléaire

Le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a demandé lundi à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de coopérer avec son agence sur son programme nucléaire.

Dans un discours devant le Conseil des gouverneurs de l’AIEA à Vienne, en Autriche, Yukiya Amano a dit demeurer sérieusement préoccupé par le programme nucléaire de la RPDC, jugeant profondément regrettable que ce pays n’ait manifesté aucune indication de son intention de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité adoptées en réponse à ses deux essais nucléaires de l’année dernière.

Le chef de l’agence onusienne a demandé à nouveau à la RPDC « de respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu des résolutions du Conseil de sécurité, de coopérer rapidement avec l’Agence et de résoudre toutes les questions en suspens, y compris celles qui sont survenues en l’absence d’inspecteurs du pays ».

La réunion du Conseil des gouverneurs de l’AIEA s’est déroulée alors que la presse indique que la Corée du Nord aurait tiré lundi quatre missiles balistiques, dont trois ont fini leur course en mer du Japon.

Devant le Conseil des gouverneurs, Yukiya Amano a également parlé du programme de vérification et de surveillance de l’AIEA en Iran, précisant que l’Agence vérifie et suit, depuis plus d’un an, la mise en œuvre par l’Iran de ses engagements liés au nucléaire dans le cadre du Plan d’action global intégré.

En janvier, l’AIEA a notamment vérifié le transfert de centrifuges et d’infrastructures en excédent de l’usine d’enrichissement de Fordow vers l’usine d’enrichissement de Natanz, où elles sont maintenant stockées sous la surveillance continue de l’Agence.

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)