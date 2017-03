L’actualité en bref – 3 mars

La Mission du Conseil de sécurité continue sa visite dans la région du Bassin du Lac Tchad. Après le Cameroun et Yaoundé jeudi, les représentants des quinze pays membres du Conseil sont arrivés ce vendredi à N'Djamena, la capitale du Tchad. Objectif : réaffirmer le soutien de la communauté internationale à la lutte des quatre pays de la région contre les extrémistes de Boko Haram.

Au Yémen, 274 000 personnes sont encore déplacées dans le gouvernorat de Taez au Yémen. C'est le dernier décompte de l'Organisation internationale pour les migrations qui souligne que durant 20 mois, Taez a été le centre d'affrontements terrestres et de frappes aériennes intensives qui ont entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernorat.

Enfin, une experte de l’ONU a réclamé devant le Conseil des droits de l'homme une surveillance accrue des guérisseurs traditionnels pour protéger les personnes atteintes d’albinisme contre les attaques et les mutilations afin que des parties de leur corps ne soient pas utilisées dans la médecine traditionnelle et dans les rituels de sorcellerie. Ces dernières années, plus de 600 attaques et violations des droits des Albinos ont été signalés dans 27 pays.

(Mise en perspective: Jérôme Longué)