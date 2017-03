L’actualité en bref – 16 mars

En Iraq, près de 97 000 personnes ont à présent fuit l'ouest de Mossoul où les combats se poursuivent pour reprendre cette partie de la ville des mains de Daesh. Sur place, le Fonds des Nations Unies pour la population a établi dans des camps de déplacés des cliniques mobiles de santé reproductive ainsi que des salles d'accouchement. Des services d'appui psychosocial sont également disponibles pour les femmes victimes de violence sexiste. L'UNFPA fournit aussi des soins d'urgence sur les lignes de front.

Au Soudan du Sud, l'OIM a condamné une attaque contre un convoi humanitaire qui a fait deux morts et trois blessés mardi. Le convoi venait d'effectuer une mission humanitaire dans le comté de Yirol Est lorsqu'il a été pris en embuscade par des assaillants armés non identifiés. Selon l'OIM l'attaque s'est déroulée dans une région fait face à un besoin urgent d'assistance suite à une irruption de choléra.

Enfin, en République centrafricaine, avec la recrudescence de la violence et la multiplication des foyers de tension entre septembre 2016 et le premier trimestre 2017, plus de 100 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés, portant leur nombre total à plus de 402 000. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, ceci implique qu'un Centrafricain sur cinq est, soit déplacé, soit réfugié dans les pays voisins.

(Mise en perspective: Isabelle Dupuis)