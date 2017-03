Forêts: Rendre le bois-énergie plus «vert» afin d'atténuer les effets du changement climatique

A l'occasion de la Journée internationale des forêts, la FAO met l'accent sur les questions relatives au bois-énergie. Un nouveau rapport publié aujourd'hui par l'Organisation indique que 7 pour cent des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'activité humaine sont dues à la production et à l'utilisation de bois combustible et de charbon de bois. Selon la FAO, il est essentiel de rendre le bois-énergie plus «vert» afin d'atténuer les effets du changement climatique et d'améliorer les moyens d'existence en milieu rural.

Jean Claude Nguinguiri, Fonctionnaire chargé des forêts au siège de la FAO, aborde les questions relatives à l’utilisation du bois-énergie. (Propos recueillis par Murielle Sarr)