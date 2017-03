Festival mondial des idées sur les ODD: «la communication joue un rôle primordial», souligne Cristina Gallach

Le Festival mondial des idées sur les Objectifs de développement durable (ODD) a poursuivi ses travaux, jeudi, à Bonn, en Allemagne.

Dans ce cadre, de nombreux intervenants de haut niveau ont à coeur de promouvoir le contenu et le message des ODD. A l'instar de Cristina Gallach, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies à la communication et à l'information. Au micro d'ONU Info, cette dernière a estimé que « c'est absolument nécessaire que les citoyens soient conscients que nous avons cet agenda global et qu'à partir de cet agenda global nous allons pouvoir transformer le monde, préserver la planète, et en même temps offrir un processus de vie beaucoup stable et meilleur pour tout le monde ».

Selon Cristina Gallach, « la communication joue un rôle primordial à un moment où les gouvernements doivent confronter la citoyenneté et s'assurer que le travail est fait et que le travail est vérifiable. »

Le Festival mondial des idées, est le premier d'une série de forums annuels, organisé par la Campagne d'action des Nations Unies pour les Objectifs de développement durable, en partenariat avec l'Overseas Development Institute (ODI) et avec le soutien du gouvernement allemand.

Cette importante réunion rassemble pendant trois jours plus de 1.000 représentants de gouvernements, du secteur privé, et de la société civile.

Le festival a pour objectif de faire partager et de générer des approches novatrices afin de réaliser ces objectifs à l'horizon 2030.

(Interview: Cristina Gallach, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies à la communication et à l'information; propos recueillis par Cristina Silveiro)