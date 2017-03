Conseil des droits de l'homme : la construction de murs matérialise l'intolérance, selon le Mexique

Le Conseil des droits de l'homme a entendu, ce jeudi après-midi à Genève, une déclaration du Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l'homme du Mexique. M. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo a souligné que les mesures de sécurité prises à l'encontre de groupes ou de populations spécifiques ou leur stigmatisation voire leur criminalisation sont incompatibles avec l'état de droit. M. Cabañas Izquierdo a ajouté que le Mexique n'accepterait pas la construction de murs entre les nations et les personnes – murs qui, selon lui, matérialisent l'extrémisme et l'intolérance.

Il faut condamner l'ultranationalisme et ne pas accepter les mesures régressives adoptées de manière unilatérale. Au Conseil des droits de l'homme, le Sous-Secrétaire mexicain a dénoncé les mesures de sécurité prises à l'encontre de groupes ou de populations spécifiques. Selon Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, la stigmatisation voire la criminalisation d'une frange d'une population ne conviennent pas à l'état de droit. A Genève, Mexico a affiché sa volonté de protéger ses ressortissants.

Pour ce faire, le Gouvernement mexicain a mis en place un programme visant à les faire connaître leurs droits. Dans ce dispositif, les autorités mexicaines entendent même recourir aux instances juridictionnelles multilatérales pertinentes si les droits de leurs ressortissants venaient à être violés. Le pays veillera au respect de leurs droits, notamment ces Mexicains vivant aux États-Unis, de même que dans d'autres pays. Une façon pour cette nation hispanophone de ne pas accepter par ailleurs la construction de murs entre les nations et les personnes. Murs qui matérialisent, selon le Mexique, l'extrémisme et l'intolérance.

A Genève, Mexico s'est également posé en ardent défenseur des institutions internationales que des efforts collectifs ont servi à bâtir.

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève)