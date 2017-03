Bonn: Des nouvelles idées pour relever les défis mondiaux que représentent les ODDs.

Le premier Festival mondial des idées sur les Objectifs de développement durable (ODD) s'est achevé ce vendredi à Bonn, en Allemagne, après trois jours de rencontres, de débats intenses de jeux réalités et des solutions innovantes aux défis mondiaux.

Le jardinage mains libres pour un avenir plus vert, utilisant les jeux vidéo, la réalité virtuelle et augmentée pour atteindre les Objectifs de développement global de l’ONU – sont quelques-unes des idées qui ont été partagées lors de la conférence.

Le Festival a été organisé par la Campagne d’action des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ainsi que plusieurs partenaires tel que le British Overseas Development Institute.

Le Festival a réuni des centaines de décideurs politiques, des représentants de la société civile, des organisations non gouvernementales, des experts en jeux et en technologie qui ont échangé des idées sur la meilleure façon d’aider les pays à mettre en œuvre les ODD d’ici 2030.

Les participants sont repartir satisfaits et re-dynamisés. Unes des participantes était Mathilde Bouye, responsable des ODD au sein de l’ONG World Resources International (WRI). Elle explique que ''le but de ce festival était de sortir du format traditionnel… et ainsi s'ouvrir à toutes les communautés de la société civile qui sont en train de mettre en œuvre des solutions et des ''business modèles'' de demain.

(Interview : Mathilde Bouye, responsable des ODD au sein de l’ONG World Resources International (WRI); propos recueillis par Cristina Silveiro)