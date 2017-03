Afghanistan : Ne pas relâcher les efforts pour combattre la violence et protéger les civils

Lors de son intervention, le Représentant permanent adjoint de la France, Alexis Lamek, a indiqué que son pays condamne sans réserve les récentes attaques terroristes qui entendent faire obstacle au redressement de l’Afghanistan, estimant que leurs auteurs ne sauraient rester impunis. « Les efforts pour combattre cette violence et pour protéger les civils, en particulier les femmes et les enfants, ne doivent donc en aucun cas être relâchés », a-t-il souligné.

Notant que le gouvernement d’union nationale a entamé sa troisième année de mandat, le diplomate a jugé nécessaire de saluer son engagement et ses efforts accomplis en direction d’un Afghanistan démocratique, stable et prospère. La conférence de Bruxelles d’octobre 2016 a illustré une nouvelle fois sa détermination à avancer sur la voie des réformes, mais elle a aussi rappelé que la communauté internationale se tenait toujours aux côtés de l’Afghanistan.

Malheureusement, a poursuivi, Alexis Lamek, la détérioration continue de la situation sécuritaire est extrêmement préoccupante, comme en atteste le triste record de victimes civiles en 2016. En dépit de l'action courageuse des forces de sécurité afghanes, avec le soutien des partenaires internationaux, les attentats commis par les Taliban et par Daesh continuent de cibler inlassablement les populations civiles. A ce côté humain déjà trop lourd s’ajoute un second côté, celui des entraves que cette situation d’insécurité pose au développement économique du pays et à sa marche vers la stabilité.

Alexis Lamek a fait valoir qu'au regard de la situation sécuritaire, il est d’autant plus urgent de relancer les efforts pour un processus de paix dirigé par et pour les

Afghans. La reprise d’un dialogue avec les Taliban demeure une perspective indispensable. La France appelle à ce titre tous les acteurs régionaux, et en particulier le Pakistan, à user de leur influence pour permettre la fin des combats et la reprise de négociations de paix. « L’établissement d’une paix durable dans ce pays relève de notre responsabilité collective, ainsi que de celle de tous les acteurs afghans, bien sûr. »

Par ailleurs, le diplomate français a estimé que le défi du trafic de stupéfiants, qui alimente l’insurrection talibane et menace la santé de la population afghane, doit continuer de mobiliser le gouvernement afghan. Dans ce domaine aussi, le gouvernement peut compter sur le soutien de la communauté internationale dans la mise en oeuvre de son plan d’action national, notamment par le biais de I’ONUDC, qui apporte une précieuse coopération technique.

Enfin, a poursuivi Alexis Lamek, le fort accroissement en 2016 du hombre de déplacés et de réfugiés constitue aussi un défi majeur. Comme le relève le rapport du Secrétaire général, le gouvernement afghan s’est attaché à absorber ce flux du mieux possible. Il faut ainsi saluer et encourager la coordination esquissée avec la MANUA pour répondre à cette crise migratoire, en particulier pour apporter une aide aux «réfugiés sans statut», qui est le groupe le plus précaire.

En conclusion, le Représentant permanent adjoint de la France a affirmé que le chemin de la « Décennie de transformation »est encore long, mais que la direction suivie par le gouvernement afghan est la bonne, comme le montre la préparation de la réforme électorale et des élections parlementaires.

«Sur ce sujet comme sur les autres, l’Afghanistan peut compter sur le soutien total de la France et de la communauté internationale, » a-t-il déclaré. Le renouvellement du mandat de la MANUA, qui devrait intervenir dans les prochains jours, apportera à cet égard une preuve supplémentaire. Dans ce contexte toujours fragile, le plein engagement des Nations Unies en soutien au gouvernement afghan est d’une importance cruciale.

Permettez-moi, pour conclure, de saluer le travail sur le terrain de l'ensemble du personnel des Nations Unies en Afghanistan, qui fait face à des conditions particulièrement difficiles.

(Extrait sonore : Alexis Lamek, Représentant permanent adjoint de la France)