Afghanistan : le Conseil de sécurité condamne le double attentat de Kaboul

Le Conseil de sécurité a condamné dans les termes les plus fermes l'attentat terroriste odieux qui a frappé mercredi deux quartiers de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, tuant au moins 15 personnes et faisant des dizaines de blessés. L'attaque a été revendiquée par les Taliban.

Dans une déclaration à la presse publiée le jour même, les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leurs graves préoccupations face aux menaces que représentent les Taliban, Al-Qaeda, Daesh et les groupes armés illégaux pour la population afghane, ainsi que pour les forces nationales de défense et de sécurité et la présence internationale en Afghanistan.

Les Quinze ont souligné la nécessité de traduire les auteurs des attentats du 1 mars en justice, ainsi que leurs organisateurs, financiers et sponsors, exhortant par ailleurs les États à coopérer activement avec les autorités afghanes à cette fin.

Les membres du Conseil ont aussi réitéré que le terrorisme sous toutes ses formes est criminel et injustifiable, quelles que soient ses motivations. Ils ont également souligné qu'aucun acte de violence ou terroriste ne pourra inverser le processus que mènent les Afghans pour orienter le pays sur la voie de la paix, de la démocratie et de la stabilité.

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis. Présentation Jérôme Longué)