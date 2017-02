Syrie: l'ONU s'alarme pour les localités assiégées de Zabadani, Madaya, Foua et Kefraya

Le Coordinateur humanitaire de l'ONU en Syrie s'est inquiété du sort de milliers de civils assiégés à Zabadani, Madaya, Foua et Kefraya. Il a donc lancé un appel pressant aux belligérants syriens pour laisser entrer l'aide humanitaire dans ces quatre localités assiégées qui sont sous la menace d'une « catastrophe imminente ».

A en croire le Coordinateur humanitaire de l'ONU en Syrie, « 60.000 innocentes personnes » sont en grand danger à Zabadani, Madaya, Foua et Kefraya. Des civils piégés par des violences quotidiennes et la précarité mais aussi affectés par la malnutrition et l'absence de soins médicaux. Une situation qui va « mener à une catastrophe humanitaire imminente ». Ali al-Zaatari plaide donc pour un libre accès des opérations humanitaires afin de mieux venir en aide aux civils.

Il rappelle que les derniers secours acheminés à ces quatre localités remontent à novembre dernier. Une façon d'insister sur l'urgence d'agir au plus vite surtout pour des populations qui « ne peuvent plus attendre ». A cet égard, ce responsable d'OCHA regrette d'ailleurs une situation rendue complexe par des « arrangements du coup pour coup » dans ces différentes localités assiégées.

Il faut juste rappeler que Zabadani, Madaya situées dans la province de Damas sont assiégées par les troupes de Damas alors que les agglomérations de Foua et Kefraya, dans la province d'Idlib (nord-ouest), sont encerclées par les rebelles.

Selon l'ONU, près de 400.000 personnes sont présentement privées d'aide humanitaire dans des zones assiégées alors que de près de 600.000 civils ont reçu une assistance humanitaire dans ces localités encerclées par les groupes armés.

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève)