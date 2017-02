Somalie : l'ONU se félicite de l'élection pacifique du nouveau président

Le Représentant spécial des Nations Unies pour la Somalie s'est félicité mercredi de l'élection pacifique du nouveau Président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo.

« Hambalyo, Monsieur le Président, Hambalyo Somalie! » a déclaré Micheal Keating dans un tweet suite à l'élection de l’ex Premier ministre en tant que Président, soulignant qu'il s'agissait d'une « journée historique » pour la Somalie.

Quelques 328 membres du parlement fédéral ont participé à l'élection présidentielle mercredi , qui s'est déroulée dans un hangar appartenant à l’armée de l’air somalienne à l’aéroport international de Mogadiscio, pour des raisons sécuritaires.

Vingt-quatre candidats s'étaient inscrits à l’élection présidentielle, dont trois se sont retirés avant le début du vote aujourd’hui, y compris l'unique femme.

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Somalie, Michael Keating était parmi les membres de la communauté internationale qui se sont porté témoins du scrutin.

Pour le Représentant le bon déroulement des élections était essentiel non seulement pour qu'il y ait un transfert pacifique du pouvoir mais aussi afin de « donner la possibilité au nouveau Président de s'attaquer aux défis auxquels est confronté la Somalie ».

« Le problème le plus pressant est la sécheresse qui pourrait se transformer en famine, et il faut une mobilisation complète du gouvernement somalien, de la société civile somalienne et de la communauté internationale. Il faut également accorder rapidement attention au secteur de la sécurité somalien » a déclaré Micheal Keating lors d'un entretien a la veille du scrutin, soulignant un certain nombre d'autres questions y compris la révision constitutionnelle, et la clarification de la relation entre le gouvernement central et les États membres de la fédération, les rôles respectifs du Premier ministre et du président, ceux de la Chambre haute et de l'Assemblée.

(Extrait sonore: Micheal Keating, Représentant spécial des Nations Unies pour la Somalie; propos recueillis par Dianne Penn)