Somalie /inauguration: l'ONU transmet son appui au nouveau président

Les Nations Unies se sont félicitées mercredi de la prise de fonction du nouveau président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo.

« La passation pacifique de pouvoir… est un pas important vers le renforcement de la Somalie en tant qu’État fédéral et inclusif, et vers l’objectif de réaliser des élections à ‘une personne, une voix’ en 2020 », a déclaré le Représentant spécial pour la Somalie, Michael Keating, au nom du Secrétaire général de l’ONU, lors de l'inauguration du nouveau chef d'État.

Le Représentant a affirmé que la Somalie pouvait compter sur l'appui de l'ensemble de la communauté internationale, y compris celui de l'Union africaine, de l'IGAD et de la Ligue arabe.

« Leur soutien illustre notre espoir collectif de voir le peuple et le gouvernement somalien unis dans la construction de leur pays», a précisé Michael Keating.

Aussi le haut responsable onusien est revenu sur les defis à relever pour asseoir l’édification de l’État, y compris le renforcement de la sécurité, la résolution des conflits locaux de longue date, la lutte contre l'extrémisme ou encore la corruption.

« Alors que le gouvernement et le parlement travaillent à l’édification de l’État, j’exhorte la communauté internationale à répondre aux besoins urgents », a élaboré Michael Keating, soulignéant que la priorité immédiate devait être de soutenir un plan global et dirigé par la Somalie pour faire face à la sécheresse dévastatrice et éviter la famine, surtout en apportant des fonds pour intensifier les efforts.

“L’ONU est fière de jouer son rôle en ce moment critique de l’histoire de la Somalie”, a exprimé le Representant special au nom du Secrétaire général, avant de conclure “Le nouveau gouvernement peut compter sur le soutien déterminé des Nations Unies en faveur de la paix, du développement et des droits de l’homme pour tout le peuple somalien”.

(Extrait sonore : Michael Keating, Représentant spécial des Nations Unies pour la Somalie)