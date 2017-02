RDC: la MONUSCO a acheminé 3 tonnes de matériel électoral au Kongo-Central

En République démocratique du Congo, malgré l'impasse qui entrave la mise en œuvre de l'Accord politique du 31 décembre qui définit les modalités de gestion de la période de transition devant conduire à la tenue d'élections paisibles et crédibles en décembre 2017,la Mission de l'ONU sur place poursuit ses efforts pour fournir un appui logistique et technique à l'organisation des élections.

La MONUSCO a notamment pour mandat de soutenir techniquement et financièrement les opérations de révision du fichier électoral en cours, et jeudi, elle a acheminé plus de trois tonnes de matériel pour l'enrôlement des électeurs dans le territoire de Kimvula au Kongo-Central.

Pour le directeur de la Division électorale de la mission onusienne, Simon Nanitemi, cet appui logistique vise à « tout mettre en œuvre pour que la phase de la révision du fichier électoral ait lieu dans le délai établi par la CENI ».

Dans le cadre de la répartition des tâches entre la MONUSCO et la CENI, il est notamment prévu que la mission onusienne assure le déploiement du matériel pour la révision du fichier électoral dans les antennes de la commission électorale difficiles d'accès.

Le secrétaire exécutif national de la CENI, Ronsard Malonda, salue cet appui logistique qui, d'après lui, répond aux difficultés de transport.

Il indique que deux cent mille électeurs sont attendus à Kimvula. Ce territoire est la quatrième aire opérationnelle où l'identification et l'enrôlement des électeurs va bientôt commencer. La CENI compte enrôler un million d'électeurs sur l'ensemble de la province du Kongo-Central.

(Mise en perspective : Jeef Ngoy pour Radio Okapi)