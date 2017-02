ONU : décès de Vitaly Churkin, Ambassadeur de la Russie auprès de l'ONU

Le Représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Churkin, est décédé subitement ce lundi à New York, à l'âge de 64 ans.

Les membres de l’Assemblée générale des Nations Unies ont observé ce matin une minute de silence à la mémoire du diplomate russe.

S’adressant à la presse, le Représentant permanent adjoint de la Russie, Peter Ilyichev a déclaré que « la perte subie par la Russie est lourde et irréparable, l’ambassadeur Churkin a travaillé jusqu’au dernier moment, il a consacré toute sa vie à défendre les intérêts de la Russie, à servir sur le front de la diplomatie dans les situations les plus difficiles. Un médiateur, une personne merveilleuse, un professeur … C’est ainsi que nous nous souviendrons toujours de lui, nous vous remercions de votre solidarité, de votre compassion et de votre soutien en cette heure difficile ».

Vitaly Churkin représentait la Russie auprès de l’ONU depuis avril 2006. Avant cela, il a été ambassadeur de la Russie au Canada et en Belgique. Il est mort, à la veille de son 65ème anniversaire, le 21 février.

(Mise en perspective : Jérôme Longué)