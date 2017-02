L'ONU alarmé par la « dangereuse intensification » du conflit en Ukraine

Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques a appelé, jeudi la communauté internationale à se mobiliser pour éviter que la situation dans l'est de l'Ukraine ne dégénère en une catastrophe.

Intervenant devant le Conseil de sécurité, Jeffrey Feltman s'est alarmé la « dangereuse intensification » du conflit depuis le 7 janvier, marquée par une escalade sérieuse des hostilités le long de la ligne de contact.

Jeffrey Feltman a notamment rapporté que le 1er février, plus de 10 000 explosions ont été recensées dans la région de Donetsk en 24 heures. Bien que les affrontements les plus sérieux ont eu lieu dans les régions d'Avdiivka, de Yasynuvata et autour de l'aéroport de Donetsk, les combats se sont également déroulés dans les régions de Svitlodarsk et de Debaltseve, à la fois dans des zones contrôlées et non-contrôlées par le Gouvernement.

Également présent, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a signalé que les systèmes d'approvisionnement en eau, en électricité et en chauffage avaient été endommagés par des tirs d'obus, mettant en danger la vie des civils.

Alors que les températures avoisinent moins dix degrés Celsius, Stephen O´Brien a averti du risque d'un déplacement à large échelle à moins de pouvoir rétablir les infrastructures de chauffage.

Le Groupe de contact trilatéral a adopté, le 1er février à Minsk, en présence de représentants de certaines zones de Donetsk et de Louhansk, une déclaration qui recense les mesures urgentes à prendre pour empêcher des violations supplémentaires du cessez-le-feu. Une signature saluée par Jeffrey Feltman qui a toutefois averti que la mise œuvre du texte sera un véritable défi.

Depuis ses début, le conflit dans l'est de l'Ukraine, qui entre dans sa quatrième année a fait près de 10 000 morts, dont plus de 2000 civils, et plus de 23 000 blessées.

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)