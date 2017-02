L'OMS encourage les gens à faire de l'exercice pour prévenir des maladies

Le manque d’activité physique contribue à des maladies non transmissibles comme le cancer, le diabète ou la dépression, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui exhorte les gens à se lever de leur fauteuil et à être actif.

Selon un nouveau document de l’OMS, de moins en moins de personnes sont actives dans de nombreux pays. Au niveau mondial, près d’un quart des adultes et plus de 80% des adolescents sont trop sédentaires.

Le plan d’action mondial de l’OMS pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles sur la période 2013-2020 recommande aux personnes inactives de commencer par « de petites quantités d’activité physique » et ensuite d’augmenter progressivement la durée, la fréquence et l’intensité.

Le plan prévoit une réduction de 10% de l’inactivité physique d’ici 2025, ce qui contribuera à la réalisation des Objectifs de développement durable (SDG).

Selon les recommandations de l’OMS, l’activité physique peut être n’importe quelle activité qui consomme de l’énergie, pas seulement le sport. Cela peut consister à jouer, à s’occuper de tâches ménagères, à faire du jardinage ou à danser.

« Toute activité, que ce soit marcher ou faire du vélo pour se rendre au travail, ou dans le cadre du temps libre, a un avantage pour la santé », selon l’agence des Nations Unies.

Selon l’OMS, les pays et les communautés doivent également prendre des mesures pour donner aux individus plus de possibilités d’exercer une activité physique.

(Audio : Mise en perspective par Jérôme Longué, ONU Info)