Les humanitaires lancent un appel de fonds de plus de 748 millions de dollars face à la crise « inflexiblement aiguë » en RDC

La communauté humanitaire de la République Démocratique du Congo (RDC) et les autorités congolaises ont lancé aujourd'hui un appel de 748 millions de dollars afin d'assister 6,7 millions de personnes en 2017 – première année d'un Plan de Réponse Humanitaire triennal novateur en RDC. Son objectif est de répondre au cours des 36 prochains mois aux besoins humanitaires de millions de civils touchés par l'une des crises les plus aiguës et prolongées au monde.

Porte-parole d'OCHA à Genève , Jens Laerke indique que l'appel 2017, ciblera, entre autres, les besoins de plus de 2,1 millions de personnes déplacées, 500 000 enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë et de centaines de milliers de personnes menacées de maladies et d'épidémies.

Les 12 derniers mois ayant été le théâtre de violences et conflits de plus en plus inquiétants, les acteurs humanitaires estiment que les besoins vont s'accroître dans les mois à venir. En 2016, l'insécurité a déplacé en moyenne 2 000 personnes par jour dont le nombre est passé de 1,6 million à plus de 2,1 millions.

(Extrait sonore : Jens Laerke, porte-parole d'OCHA à Genève)