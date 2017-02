Le Festival mondial des idées: des jeux sérieux pour un monde meilleur

La première conférence «jouable» sur les Objectifs de développement durable (ODD) se tient à Bonn, en Allemagne, du 1er au 3 mars 2017.

Plus de 1000 acteurs politiques, du secteur privé, des institutions et des activistes, y compris des experts en jeux et simulations, de plus de 80 pays doivent se rassembler au Festival mondial des idées.

Selon Mitchell Toomey, le directeur de la Campagne d'action pour les ODD de l’ONU, qui organise l'évènement, la conférence cherche à rassembler différends secteurs de la société et de leur proposer des idées liées au développement durable, afin qu'ils puissent décider du chemin à suivre.

Les participants du Festival seront des acteurs actifs qui seront encouragés à proposer de nouvelles idées pour relever les défis mondiaux que représentent les Objectifs.

Le logiciel pour téléphone « Hive Mind 2030 » sera lancé lors de la rencontre de trois jours.

Il permettra à chaque participant de « jouer la conférence » et œuvrer pour atteindre un Objectif dans un pays fictif. La réalisation de cet objectif dépendra de ses choix en matière de politiques de développement et d'investissement, et de sa collaboration avec les autres participants.

« L’objectif est de d’élaborer des politiques, mais aussi de aire en sorte que lautres participants les soutiennes, au cours de la conférence » a expliqué Mitchell Toomey, « ceux qui le font le mieux obtiendront les meilleurs scores ».

Selon Toomey, les organisateurs de la conférence cherchaient à engager les participants de la conférence sur des thèmes sérieux de façon accessible et ludique, et à explorer des manières de mettre les nouvelles technologies au service du développement durable.

Ces simulations devraient également permettre aux organisateurs de constater les politiques les plus privilégiées et ceux qui les privilégient.

Le festival comptera également des espaces de réalité virtuelle et augmentée qui permettront aux délégués dans des expériences de différentes vies à travers le monde

Le Festival mondial des idées, qui est le premier d’une série de forums annuels, est accueilli par la Campagne d’action SDG des Nations Unies en partenariat avec l’ODI (Overseas Development Institute) avec le soutien du gouvernement allemand.

(Extrait sonore : Mitchell Toomey, Directeur de la Campagne d'action pour les ODD de l’ONU ; propos recueillis par Cristina Silveiro)