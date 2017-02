Le Conseil de sécurité et le Secrétaire général se félicitent de l’élection du nouveau Président somalien

Le Conseil de sécurité et le Secrétaire général de l’ONU, , se sont félicités de la conclusion du processus électoral en Somalie qui s'est achevé avec l’élection du Président Mohamed Abdullahi Mohamed ‘Farmajo’, deux jours après la tenue du scrutin.

Dans une déclaration, António Guterres a souhaité que le nouveau Président agisse « rapidement en vue de former un cabinet inclusif ».

Le Secrétaire général a notamment estimé que le nouveau Gouvernement et les États membres fédéraux devraient, de concert, s’attaquer immédiatement aux priorités nationales urgentes, y compris la finalisation de la constitution et l’établissement de forces de sécurité nationales efficaces.

Il a toutefois souligné que la situation humanitaire actuelle créée par la sécheresse et l’impératif d’éviter une famine devraient figurer en tête de l’ordre du jour.

De leur côté, les membres du Conseil de sécurité ont de leur côté encouragé le Gouvernement fédéral somalien à promouvoir un large processus de réconciliation.

Dans une déclaration présidentielle publiée vendredi, le Conseil ont eux aussi souligné l’importance de nommer sans délai et en toute transparence les ministres et les membres du Cabinet, la nécessité de conclure rapidement un accord entre les autorités fédérales et régionales sur une organisation fédérale du secteur de la sécurité somalien ainsi que la nécessité de faire face aux conséquences de la grave sécheresse qui sévit en Somalie,.

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)