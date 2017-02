Le chômage des jeunes, une des pires menaces pour la paix et la sécurité – António Guterres

En déplacement en Egypte, le Secrétaire général de l'ONU a affirmé, mercredi, que le chômage des jeunes est probablement devenu l’une des pires menaces pour la paix et la sécurité internationales.

Dans un discours prononcé à l’Université du Caire, António Guterres a déclaré que rien n’est pire qu’un jeune homme ou une jeune femme diplômée d’une université qui ne trouve aucun emploi, et qui n’a pas d’espoir en l’avenir. Rien n’est alors plus facile pour la propagande des organisations extrémistes d’utiliser cette frustration et cette colère, qu'il s'agisse de Daech, d’un parti xénophobe populiste ou d’un meurtre horrible commis par un militant de la supériorité de la race blanche.

Pour le Secrétaire général a donc jugé essentiel, lorsque les gouvernements planifient leurs activités économiques ou lorsque la communauté internationale développe des formes de coopération, de placer l’emploi des jeunes au cœur de toutes les priorités.

Au Caire, António Guterres a aussi déclaré trouver son espoir dans la jeunesse. Il a déploré le fait que les sociétés tendent aujourd'hui à se refermer sur elles-mêmes, relevant une tendance chez les gens à être plus nationalistes, et de moins en moins ouverts à la nécessité de comprendre que les défis mondiaux ont besoin de réponses globales, d’une coopération multinationale, et d’institutions multilatérales.

Le Secrétaire général a affirmé que les jeunes sont au contraire généralement plus cosmopolites, plus internationalistes, et plus ouverts, estimant que l'on ne voit pas chez les jeunes gens l’expression de formes de xénophobie, d’intolérance ou de racisme qui prévalent malheureusement aujourd’hui dans de nombreuses sociétés.

António Guterres a espéré que les nouvelles générations pourront faire ce que la génération actuelle n’a pas pu faire, à savoir renforcer une gouvernance multilatérale démocratique pour permettre que la paix règne dans notre monde.

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)