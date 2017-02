Le Chef des Casques bleus affiche un optimisme prudent face à la situation en RCA

« La paix durable pour la République centrafricaine est à la portée de tous », a déclaré ce mercredi le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix.

Devant le Conseil de sécurité, Hervé Ladsous, a rendu compte des derniers développements dans le pays, indiquant notamment que le retour à un calme relatif à Bangui contraste avec une recrudescence des violences liées à la transhumance dans le nord-ouest du pays.

Ces violences ont entrainé une dégradation de la situation humanitaire: plus de la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire et l'on compte 100.000 nouveaux déplacés.

Hervé Ladsous demeure toutefois positif et a appelé la communauté internationale à maintenir son appui à la RCA. Il a aussi fait le point l'adaptation de l'ONU à la situation sur le terrain en accentuant la mobilité et en réduisant le nombre de base dont dispose la mission afin d'être plus mobile.

(Extrait sonore : Hervé Ladsous, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix)