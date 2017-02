« La radio c'est vous! » retour sur la Journée mondiale de la radio et les radios de la paix

A l'occasion de la Journée mondiale de la Radio, placée cette année sous le thème « La radio c'est vous! », Escale s’intéresse cette semaine à l'apport des radios dans les contextes de conflit, en tendant l'oreille à des radios associées aux processus de paix, au Mali et en République centrafricaine, avec Studio Tamani et Guira FM, ainsi qu'à Radio Rozana, une radio libre humanitaire dédiées aux Syriens.

Des représentants de chacune de ces radios reviennent sur leur mission et sur le rôle que jouent leurs auditeurs dans leur rédaction et évolution.

Malgré la révolution dans notre manière d'obtenir et de partager l'information dont nous témoignons actuellement, l'UNESCO affirme que la radio n'a jamais été aussi dynamique, pertinente et importante.

Sur le chemin du travail, dans les foyers, au bureau ou dans les champs, que ce soit en temps de paix ou dans les situations de conflit ou d'urgence, la radio reste une source essentielle d'information et de savoir, touchant toutes les générations et les cultures.

La radio nous informe et nous transforme, par le divertissement, l’information et la participation du public. C'est d'ailleurs pour mettre l'accent sur les échanges entre les radios et leurs auditeurs que l'UNESCO a placé cette année la Journée mondiale de la Radio sous le thème « La radio c'est vous! ».

Interview :

Martin Faye, Fondation Hirondelle et Studio Tamani

Jean-Pierre Amisi Ramazani, rédacteur en chef, Guira FM

Ahmad Jibaly, Radio Rozana

Production mixage et presentation: Cristina Silveiro

Interview: Sedou Traore, Mikado FM

Alpha Diallo, Radio ONU Geneve

Maaly Hazzaz, UNESCO

Vox pops: Mikado FM; Guira FM