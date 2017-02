Journée mondiale de la radio : le regard d'un journaliste suisse sur la Genève internationale

Cette année, la Journée mondiale de la radio en est à sa sixième édition. Une journée qui nous rappelle l'importance de ce médium qui nous informe et nous transforme, par le divertissement, l'information et la participation du public. Et pour en parler, la Radio des Nations Unies s'est entretenue avec le journaliste suisse Nicolas Vultier qui est le Chef du Service international de la Radio Suisse Romande.

Nicolas Vultier revient d'abord sur le quotidien du journaliste radio qui même de retour chez soi, doit rester à l'affût de l'actualité en parcourant régulièrement les dépêches des agences de presse ou en étant en contact régulier avec les médias sociaux.

Dans cet entretien, il aborde également la question de l'intérêt des auditeurs suisse pour les sujets relatifs à la Genève internationale et la couverture par la RTS des grands événements onusiens, notamment les conférences internationales ou réunions sur la résolution de conflits tels que ceux de la Syrie et de Chypre, ainsi que sur l'élan insufflé par le Directeur général de l'ONU à Genève, M. Michael Møller, pour rapprocher les Nations Unies des gens qu'elles servent.

(Interview : Nicolas Vultier, Chef du Service international de la RTS, Radio Suisse Romande ; propos recueillis par Alpha Diallo)