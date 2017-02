Journée mondiale de la radio : Guira FM, une radio au cœur du processus de réconciliation en Centrafrique

Ce lundi 13 février est la journée mondiale de la radio. Une journée marquée par une série d'activités à Genève dont une visite virtuelle sur Facebook des studios radios du Palais des Nations, mais aussi des interviews avec des radios partenaires des Nations Unies. Une façon de faire connaître au large public le travail que réalisent les Nations Unies pour les peuples du monde entier. Et en marge de cette journée, la radio des Nations Unies a voulu mettre en exergue le rôle joué par Guira FM, la station radio des Nations Unies en République centrafricaine pour promouvoir la culture de la paix.

Son Rédacteur en Chef, Jean-Pierre Ramazani, rappelle à cet égard l'importance aux émissions au cours desquelles les auditeurs centrafricains ont la parole afin de participer au processus de réconciliation en Centrafrique.

Il s'exprime aussi sur l'intérêt des auditeurs centrafricains pour les travaux du Conseil de sécurité de l'ONU à New York mais aussi des productions radiophoniques de Genève montrant l'importance de la question des droits de l'homme et de la lutte contre l'impunité ou encore des questions humanitaires abordées sur les bords du Lac Léman.

Il faut juste rappeler que Guira-FM est une station de radio lancée le 14 septembre 2014 par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca). Son but est de promouvoir la culture de paix, de réconciliation et faciliter la restauration de l'autorité de l'État. Après Bangui, la capitale centrafricaine, la station radio s'est progressivement étendue dans d'autres localités ou régions du pays, avec une « couverture de 80 à 90 % de la population centrafricaine », selon Jean-Pierre Ramazani. Sa grille de programmes assure une diffusion en deux langues : Français et Sangô.

(Interview : Jean-Pierre Ramazani, Rédacteur en Chef de Guira FM ; propos recueillis par Alpha Diallo)