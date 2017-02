Iraq : l'ONU s'inquiète des manifestations mortelles à Bagdad

La Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) s'est inquietee samedi des manifestations à Bagdad qui ont fait des victimes parmi les manifestants ainsi que parmi les forces de sécurité.

La MANUI a pris note de la déclaration du Premier ministre Abadi dans laquelle il affirme le droit des citoyens de manifester pacifiquement tout en respectant la loi et reconnaît la responsabilité du gouvernement de protéger les manifestants tout en protégeant la sécurité des citoyens.

« Le droit à la liberté de réunion pacifique est la pierre angulaire de la démocratie et doit être respecté et protégé par les citoyens, le gouvernement et les forces de sécurité en tout temps et en toutes circonstances » a declare la Mission dans un communique.

Selon la MANUI, les citoyens ont le droit d’exprimer leur opinion, de demander des réformes et des changements et de faire entendre leur voix – mais ils doivent le faire pacifiquement et en pleine conformité avec la loi.

Aussi, le Gouvernement et les forces de sécurité doivent respecter et protéger le droit des citoyens à organiser des manifestations publiques pacifiques et doivent agir avec modération, a souligné la mission onusienne.

Enfin la MANUI s’est félicité de l’ouverture d’une enquête publique par le Premier ministre Abadi sur les événements tragiques qui se sont déroulés samedi.

