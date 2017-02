Iraq : le PAM préoccupé par le sort des habitant de l'ouest de Mossoul

En Iraq, le Programme alimentaire mondial est gravement préoccupé par la situation humanitaire dans l'ouest de Mossoul où plus de 750 000 personnes qui y vivent dans des conditions désespérées. Selon la presse, les forces iraquiennes ont réussi à pénétrer vendredi dans la partie occidentale de la ville pour la reprendre des mains de Daesh, et le PAM indique que les témoignages qui parviennent depuis le terrain font état d'une pénurie d'eau potable, de gaz et de médicaments, mais aussi de nourriture.

Selon Dina El-Kassaby, porte-parole du PAM au Caire, les gens indiquent qu'ils n'ont pas accès à la nourriture et de nombreuses personnes signalent aussi qu'elles ont peur de sortir de chez elles pour chercher de la nourriture.

A cela s'ajoute le fait que la nourriture ne pouvant pas entrer ou sortir de l'ouest de Mossoul, le prix des vivres augmente et est devenu inabordable pour de nombreuses familles.

A l'heure actuelle, le PAM vient en aide aux personnes qui réussissent à fuir la partie occidentale de Mossoul en leur donnant des aliments près à consommer dès qu'elles atteignent des zones sûres d'accès. A ce jour, le PAM a aidé 6000 personnes qui ont réussi à fuir l'ouest de Mossoul.

(Extrait sonore : Dina El-Kassaby, porte-parole du PAM au Caire)