Iran: des experts de l'ONU demandent de surseoir à l'exécution de Hamid Ahmadi, un ancien délinquant juvénile

Des rapporteurs de l'ONU chargés des droits de l'Homme ont appelé jeudi l'Iran à suspendre l'exécution de Hamid Ahmadi. Ce dernier a été condamné pour des actes commis alors qu'il était mineur et dont les aveux auraient été obtenus sous la torture.

Selon ces experts indépendants de l'ONU, l'exécution de Hamid Ahmadi est prévue ce samedi en Iran. Et face à l'imminence de cette pendaison, quatre rapporteurs spéciaux de l'ONU ont demandé Téhéran de surseoir à l'exécution d'un ancien délinquant juvénile. L'expert sur les droits humains en Iran, le Rapporteur sur les exécutions sommaires, celui sur la torture et le Rapporteur spécial sur les droits des enfants rappellent que « les normes internationales interdisent catégoriquement l'imposition et l'exécution de la peine de mort aux personnes de moins de 18 ans. Ils soulignent également que les « garanties les plus strictes en matière de procès équitable n'ont pas été respectées ». A cet égard, les experts onusiens déplorent que les allégations de torture et d'aveux obtenus sous la contrainte n'aient pas été prises en considération durant l'enquête.

Il faut juste rappeler que c'est la troisième fois que l'exécution de Hamid Ahmadi est programmée. Selon les rapporteurs spéciaux de l'ONU, les deux précédentes fois, son exécution avait été suspendue à la dernière minute.

Hamid Ahmadi a été condamné à mort en première instance en 2009 alors qu'il n'avait que 17 ans après avoir été déclaré coupable de l'homicide à l'arme blanche d'un jeune homme, lors d'une bagarre entre cinq garçons qui s'était produite en 2008, selon les Rapporteurs. A la faveur des nouvelles dispositions sur les condamnations de mineurs qui ont été introduites dans le Code pénal iranien en 2013, il s'est vu accorder un nouveau procès en 2015. A l'issue de ce procès, il a été une nouvelle fois condamné à mort.

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève)