Haïti : appel de fonds de 291,5 millions de dollars pour aider 2,4 millions de personnes en 2017

Le gouvernement haïtien, l’ONU et leurs partenaires humanitaires ont lancé lundi un appel de fonds de 291,5 millions de dollars pour répondre aux besoins de 2,4 millions de personnes vulnérables en Haïti cette année.

Le Plan de réponse humanitaire 2017-2018 est la réponse au multiples défis humanitaires qui ont frappé le pays en 2016, à commencer le passage de l’ouragan Matthew, la persistance du choléra, et l’aggravation de l’insécurité alimentaire à cause de la sècheresse exacerbée par le phénomène El Niño durant les deux années précédentes. A cela s'ajoute la question migratoire binationale, laquelle a suscité le retour de République dominicaine de plus de 168.800 personnes entre le 17 juin 2015 et le 26 janvier 2017.

En outre, environ 46.700 personnes sont toujours dans des camps de déplacés depuis le séisme de 2010.

Bien que la priorité se centre sur les besoins humanitaires les plus essentiels, ce plan prévoit également la mise en place des actions de relèvement rapide afin d’éviter une aggravation de l’état de vulnérabilité des populations dans le besoin.

OCHA indique que des problèmes structurels associés à de multiples urgences continuent d’augmenter la vulnérabilité de millions d’Haïtiens et appelle les partenaires d’Haïti à un engagement encore plus soutenu avec le pays afin de renforcer la résilience des communautés vulnérables et d’amorcer une sortie durable face aux défis humanitaires.

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)