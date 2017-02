Gros plan sur la pêche artisanale

Les préparatifs sont en cours pour la Conférence mondiale sur les océans prévue début juin et qui se veut être un appel à l'action pour leur protection.

En effet, à l'heure actuelle, près de 30% des réserves halieutiques mondiales sont surexploitées. L’acidification des océans a augmenté de 26% depuis le début de la révolution industrielle et la pollution marine a également atteint des niveaux alarmants.

Pourtant, plus de trois milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour leurs moyens de subsistance, à commencer par les travailleurs du secteur de la pêche artisanale qui représentent plus de 80% de la main d'œuvre e de la pêche de capture.

Dans un entretien, Nicole Franz, Analyste de la planification des pêches à la FAO, fait le point sur les défis qu'affronte ce secteur et explique comment la mise en œuvre des « Directives volontaires pour garantir des pêches artisanales durables » permettront de les surmonter.

(Interview : Nicole Franz, Analyste de la planification des pêches à la FAO. Propos recueillis par Isabelle Dupuis)