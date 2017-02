ESCALE : les Bérets bleus, une force de plus de 12 700 personnes sur le terrain

Cette semaine, Escale se penche sur le travail de la police l'ONU avec le Brigadier Général Georges Pierre Monchotte, Commissaire de police de la MINUSTAH, la Mission de l'ONU en Haïti.

L’ONU déploie des forces de police sur le terrain dans le cadre de ses opérations de paix depuis les années 60. Ces composantes de police avaient traditionnellement seulement pour but de surveiller, d’observer et de faire un rapport. Mais depuis le début des années 90, la police a également été chargée d’un rôle consultatif et de tâches d’accompagnement et de formation, afin de permettre aux opérations de maintien de la paix de jouer un rôle de mécanisme correctif auprès de la police et des autres services nationaux chargés de l’application des lois. De ce fait, le nombre de Bérets bleus déployé a considérablement augmenté, passant de moins de 6000 en 1995 à plus de 12 770 à fin 2016, originaires de plus d'une centaine de pays.

Responsable des opérations policières de la MINUSTAH, le Brigadier Général Georges Pierre Monchotte a accepté, dans nos studios, de donner un aperçu du travail des Bérets bleus.

Audio:

_Interview : Brigadier Général Georges Pierre Monchotte, Commissaire de police de la MINUSTAH

_ Interview, présentation, production et mixage: Isabelle Dupuis

_Prise de son : Carlos Macias