Enfants pas soldats: 20 ans d’action de l’ONU pour protéger les enfants touchés par les conflits armés

Cette semaine l'ONU a marqué les 20 ans d’actions menées pour la protection des enfants affectés par les conflits armés, par le biais de son Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés.

Ce mandat a été créé par l’Assemblée, le 12 décembre 1996, après avoir entendu le rapport de Graça Machel “Impact des conflits armés sur les enfants”, qui soulignait l’impact disproportionné de la guerre sur les enfants et les identifiait comme les principales victimes des conflits armés.

Le mandat a pour objectif de renforcer la protection des enfants affectés par les conflits armés, sensibiliser, promouvoir la collecte des informations sur le sort des enfants affectés par la guerre et favoriser la coopération internationale pour améliorer leur protection.

Le Représentant est notamment chargé d’informer le Conseil de sécurité sur les “six violations graves” concernant les enfants et les conflits armés qu’il a établi en 1999, à savoir le meurtre ou la mutilation d’enfants; le recrutement ou l’emploi d’enfants soldats; les violences sexuelles commises contre des enfants; les attaques dirigées contre des écoles ou des hôpitaux; le déni d’accès humanitaire aux enfants; et l’enlèvements d’enfants.

Depuis, sa création au moins 115.000 enfants soldats ont été libérés, dont 8.000 seul en 2015. Néanmoins quelques 250 millions d’enfants qui vivent aujourd'hui dans un pays touché par un conflit armé et plus de 30 millions ont été déplacés ou sont devenus des réfugiés suite à un conflit armé.

Pour en savoir plus sur l’évolution, les réussites et les défis, du mandat au cours des deux dernières décennies, nous recevons la leader de la campagne #enfants pas soldats, Leila Zerrougui, actuelle Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés.

Interview : Leila Zerrougui, Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés

Interview, mixage et production : Cristina Silveiro