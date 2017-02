Conseil de sécurité/Europe : Le rôle essentiel de l'OSCE face à la diversification des menaces

Nouvelle réunion du Conseil de sécurité ce mercredi, sous présidence ukrainienne. Les quinze ont examiné la coopération entre l'ONU et l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui compte 57 États Membres.

Parmi les nombreux orateurs, le Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, François Delattre, a réitéré la position ferme de son pays sur la question ukrainienne, en renouvelant l'attachement de son pays à défendre la souveraineté et l'intégrité territoire de l'Ukraine. « Je rappelle que la France condamne fermement et ne reconnait pas l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol ».

Au-delà de l'Ukraine, la France estime que l'OSCE demeure un instrument essentiel pour promouvoir la paix et la sécurité en Europe dans un contexte marqué par la diversification des menaces.

Le diplomate français, tout en rendant hommage aux nombreux mandats de l'OSCE en Europe, a réaffirmé la conviction de son pays quant au rôle essentiel que l'Organisation, à travers ses missions sur le terrain, peut jouer pour assurer la mise en œuvre concrète des décisions prises au niveau politique.

Spécifiquement sur la question ukrainienne, François Delattre a jugé déterminant que la Mission spéciale d'observation soit en mesure d'exercer son mandat pleinement et sans entraves.

« L'implication de l'OSCE dans la sécurisation d'élections locales dans le Dombas sera également nécessaire selon des modalités qui restent à déterminer », a-t-il ajouté.

(Extrait sonore : François Delattre, Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies)