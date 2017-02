António Guterres : «le développement durable est important pour la prévention des conflits»

Intervenant à Munich, en Allemagne, lors de la Conférence sur la sécurité, le Secrétaire général de l’ONU a souligné samedi la nécessité d’une diplomatie plus préventive dans un monde où les conflits se multiplient et sont de plus en plus liés, y compris à la nouvelle menace du terrorisme mondial. Le chef de l'ONU a particulièrement insisté sur le rôle du développement inclusif et durable dans la prévention des conflits.

La nature du conflit représente aujourd’hui «une énorme menace » pour la sécurité mondiale, a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies.

Du Nigéria au Mali, ou s'agissant de la Libye, d'Israël et de la Palestine, de la Syrie, de la Somalie, du Yémen et de l'Afghanistan, il est clair que toutes ces crises sont liées les unes aux autres, a déclaré le chef de l'ONU. La fragilité des Etats sous-tend un grand nombre de ces conflits, a-t-il ajouté, réitérant son appel à «une montée de la diplomatie pour la paix ». Avant d'ajouter «Ce ne sera pas facile, il nous faudra beaucoup de diplomatie préventive, beaucoup d’efforts en matière de médiation, et nous devons surtout avoir une stratégie pour s’attaquer aux causes profondes de ces conflits dans le monde. Il est évident que le développement est un élément important dans la prévention des conflits, surtout s’il est inclusif et durable.»

António Guterres a également insisté sur le fait que le changement climatique, la croissance démographique et le manque de ressources telles que l’eau et l’alimentation, peuvent aussi alimenter les conflits.

Le Secrétaire général a, par ailleurs, déclaré qu’il était «absolument essentiel» que les pays adhèrent à l’Accord de Paris sur le changement climatique, un accord qui vise à limiter la hausse de la température mondiale à moins de deux degrés Celsius.

La Conférence sur la sécurité réunie ce week-end à Munich est un forum organisé chaque année en Allemagne. Elle rassemble les dirigeants mondiaux et d’autres décideurs.

(Mise en perspective : Jérôme Longué)