RDC: le Conseil de sécurité appelle à accélerer les préparatifs des élections « sans plus attendre »

Le Conseil de sécurité s’est félicité mercredi de la signature, le 31 décembre 2016, à Kinshasa, de l’accord politique global et inclusif par la majorité présidentielle et des partis d’opposition.

Dans une déclaration présidentielle, le Conseil a salué les efforts inlassables qu’ont déployés les médiateurs de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) pour faciliter cet accord.

Il a également jugé encourageant « l’esprit de souplesse et de compromis » dont ont fait preuve les dirigeants politiques congolais en concluant cet accord « en faveur de la stabilité, de la paix, du développement et de la consolidation de la démocratie constitutionnelle en République démocratique du Congo (RDC) ».

Les 15 ont demandé à toutes les parties congolaises intéressées de préserver cet esprit lors des débats à venir en vue de régler rapidement toutes les questions pendantes, « en particulier les modalités pratiques de la gestion inclusive de l’exécutif au cours des périodes préélectorale et électorale ». Ils ont également engagé les partis politiques qui ne l’ont pas encore fait à signer l’accord.

Le Conseil de sécurité a tenu à souligner l’importance du facteur temps dans l’organisation des élections. Il compte ainsi sur une mise en œuvre de l’accord « sans délai, en toute bonne foi et dans son intégralité » afin que soient organisées des élections présidentielle et législative nationales et provinciales au plus tard en décembre 2017.

Les membres du Conseil ont aussi souligné qu’il importe que le Gouvernement de la RDC et ses partenaires nationaux prennent « sans plus attendre » toutes les mesures nécessaires pour « accélérer » les préparatifs des élections, « conformément au calendrier convenu ».

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)