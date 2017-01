ONU : António Guterres prend ses fonctions de Secrétaire général avec un appel à la paix

Le nouveau Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a pris ses fonctions le 1er janvier 2017 en engageant la communauté internationale à faire de la paix sa « priorité absolue ».

Dans un message vidéo, l'ancien Haut-commissaire aux réfugiés s’est lamenté que des femmes, des enfants, et des hommes soient tués ou blessés, forcés à l'exile, dépossédés et démunis suite aux conflits armés à travers le globe.

« Dans ces guerres, il n'y a aucun gagnant : tout le monde est perdant », a affirmé António Guterres.

Il a dénoncé le fait que des «milliards de dollars sont dépensés, détruisant des sociétés et des économies entières et alimentant des méfiances et des peurs qui se transmettent de génération en génération».

« Des régions entières sont déstabilisées, et la nouvelle menace du terrorisme global plane sur nous tous », a-t-il averti.

Le nouveau chef de l'ONU a exhorté les citoyens, les gouvernements et les dirigeants à faire de 2017 l'année où « nous aurons tout fait pour surmonter nos différences ».

« De la solidarité et la compassion dans notre vie quotidienne, au dialogue et au respect quelles que soient les clivages politiques ; des cessez-le-feu sur le champ de bataille aux compromis à la table des négociations pour parvenir à des solutions politiques, la paix doit être notre objectif et notre guide », a déclaré le Secrétaire général entrant.

Pour António Guterres, tout ce que valorise « la famille humaine »—dignité, espoir, progrès et prospérité—dépend de la paix, «mais la paix dépend de nous ».

« Engagez-vous à mes côtés au service de la paix, jour après jour » a invité le nouveau chef de l'ONU. «Faisons de 2017 une année pour la paix ».

António Guterres a été nommé Secrétaire général des Nations Unies par l'Assemblée générale le 13 octobre, sur recommandation du Conseil de sécurité. Originaire du Portugal dont il a été le Premier ministre de 1995 à 2002, António Guterres a prêté serment en tant que Secrétaire général le 12 décembre. Son mandat a commencé le 1er janvier 2017 pour une durée de cinq ans.

(Extrait sonore : António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies )