Edition spéciale : tout savoir sur l'économie humanitaire

Cette édition spéciale du Journal d'ONU Info, pour cause de jour férié, est consacrée à l'économie humanitaire et au travail de Gilles Carbonnier. Professeur d'économie du développement à Genève, ce dernier est également l'auteur d'un livre consacré à l'économie humanitaire qui a récemment été présenté au Siège de l'ONU à New York.

L'économie humanitaire est un domaine d'étude et de pratique qui considère l'ensemble des dynamiques économiques, ainsi que l'économie politique, des conflits armés, des situations de catastrophes et de la réponse humanitaire, afin de mieux comprendre leur dynamique.

Dans un entretien accordé à ONU Info, Gilles Carbonnier explique que l'économie humanitaire permet de mieux comprendre des calculs coûts-bénéfices que différentes acteurs font et qui peuvent, par exemple, expliquer la « rationalité » de certains crimes de guerre.

Son application permettrait d'améliorer les négociations humanitaires mais aussi de réduire la hausse de certains crimes de guerre, comme par exemple les attaques contre les structures de santé, en changeant cette équation « coût bénéfice »

(Interview : Gilles Carbonnier, Professeur d'économie du développement à Genève et auteur. Propos recueillis par Isabelle Dupuis)