Un humanitaire hors du commun: Guillaume Vermette, clown humanitaire (Rediffusion)

" L'aide humanitaire on voit cela comme quelque chose d'énorme, d'inaccessible. Mais l'aide humanitaire peut commencer chaque jour et tout le monde peut faire son petit bout de chemin ici à la maison, ne serait-ce par son discours et ses actions, en donnant l'exemple et en encourageant les initiatives humanitaires" .C'est le message de Guillaume Vermette, un humanitaire hors du commun étant un clown humanitaire.

Tout a commencé il y a 11 ans en allant s'impliquer dans une communauté autochtone Inuit dans le nord du Québec. Il s'est improvisé clown face à des injustices qu'il a vu. Depuis il a parcouru plus de 30 pays et apporté du bonheur et de l'espoir et "un moment d'enfance normal" à des jeunes dont l'enfance est complètement bouleversée comme par exemple dans les camps de réfugiés à Idomeni en Grèce ou encore dans les orphelinats de Russie.

A la Radio des Nations Unies il raconte son parcours, ses émotions et ses joies et comment grâce à sa passion et son métier il apporte un moment de magie et d'humanité à toutes ces personnes qui sont dans la peine et la souffrance.

(Interview: Guillaume Vermette, clown humanitaire; propos recueillis par Florence Westergard)