Santé: gros plan sur l’avortement

Chaque année, des milliers de femmes meurent des suites d'un avortement, notamment dans les pays où cette pratique est pénalisée. Et de nombreuses autres souffrent des séquelles d'un avortement effectué dans de mauvaises conditions.

Dans un entretien accordé à la Radio de l’ONU, Alda Facio, Présidente et Rapporteuse du Groupe de travail sur la question de la discrimination contre les femmes dans la législation et la pratique, fait le point sur lien entre l'avortement et l'éducation sexuelle.

(Interview:Alda Facio, Présidente et Rapporteuse du Groupe de travail sur la question de la discrimination contre les femmes dans la législation et la pratique. Propos receuillis par Isabelle Dupuis)