RDC: Ban Ki-moon exhorte les dirigeants politiques à désamorcer les tensions et à faciliter la réussite du dialogue de la CENCO

Le Secrétaire général suit de près l’évolution de la situation en République démocratique du Congo (RDC), où la médiation conduite par la Conférence épiscopale nationale des églises du Congo (CENCO) a repris ce mercredi.

Dans une déclaration, Ban Ki-moon exhorte toutes les parties impliquées dans cette médiation à travailler de manière constructive et de bonne foi sur toutes les questions et enjeux en suspens liés à la période transitoire devant conduire aux élections, conformément à la Constitution congolaise.

Il exhorte les dirigeants politiques congolais à désamorcer les tensions et à créer un environnement propice à la réussite du dialogue facilité par la CENCO ainsi qu'à l'organisation, dans les meilleurs délais, d'élections crédibles et transparentes.

Le Secrétaire général encourage aussi le nouveau gouvernement, dirigé par le Premier ministre Samy Badibanga, à prendre des mesures concrètes, conformément à l’accord politique du 18 octobre.

Le Secrétaire général déplore les pertes en vies humaines signalées lors d'affrontements entre forces de sécurité et manifestants, notamment à Kinshasa, et appelle les autorités de la RDC à ouvrir des enquêtes sur ces violences et à garantir que leurs auteurs soient traduits en justice.

Le Secrétaire général appelle en outre tous les acteurs politiques, y compris au sein de l'opposition, à faire preuve de la plus grande retenue dans leurs actes et leurs déclarations, et à exhorter leurs partisans à s’abstenir de toute violence.

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)