Les sourires de l’exil: L’espoir en dépit du désespoir

Frédéric Séguin est photojournaliste. Grâce à la photographie il retrace des évènements dramatiques, humains ou naturels et dépeint un portrait positif de la force de l’homme.

Dans l’interview donnée à la Radio d’ONU Info il revient sur l’exposition « Les sourires de l’exil » tirée de ses voyages au Liban, en Grèce, en ex-République yougoslave de Macédoine et en Allemagne, à la rencontre des milliers de migrants qui risquent leur vie pour un avenir meilleur.

Son but: sensibiliser et communiquer l'espoir en dépit du désespoir et de capter l'âme à travers les regards et les sourires des peuples plutôt que d'exposer des victimes. Histoire de montrer aussi les côtés positifs et humains de la migration.

(Interview Frédéric Seguin; photojournaliste canadien; propos recueillis par Florence Westergard)