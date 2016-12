Le Conseil de sécurité exige qu'Israël arrête ses activités de peuplement en Territoire palestinien occupé

Le Conseil de sécurité a adopté, vendredi après-midi, une résolution par laquelle il exige qu'Israël arrête immédiatement ses activités de peuplement en Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-est, y voyant un « obstacle majeur à la réalisation des deux Etats et à l'instauration d'une paix globale, juste et durable ».

La résolution 2334, qui a été accueilli par une salve d'applaudissement, a recueilli quatorze voix positives, les États-Unis s'étant abstenus.

Expliquant la position de sa délégation, la Représentante des États-Unis a indiqué qu'elle n'aurait jamais laissé passer un texte qui ne dénonce pas également les actes de terreurs qui ciblent Israël.

Samantha Power aussi jugé que s'opposer au texte ne permettrait pas d'atteindre l'objectif de la solution à deux états.

Elle a signalé que le problème des colonies est devenu si grave que la solution des deux Etats est menacée.

Selon elle, le nombre de colons en Cisjordanie a augmenté de 350 000 depuis 1993 pour atteindre plus d'un demi-million aujourd'hui. Depuis juillet 2016, Israël a proposé des plans pour la création de plus de 2000 nouvelles unités de logement, et il existe aussi des projets de lois visant à légaliser les postes avancés de peuplement en Cisjordanie.

Tout en affirmant que le vote de vendredi ne change rien à l'engagement des Etats-Unis en faveur d'Israël, Samantha Power a souligné qu'on ne peut affirmer vouloir la solution des deux Etats d'un côté et défendre les colonies de peuplement de l'autre. « Il faut faire un choix ».

Pour sa part, le Représentant de la Palestine a salué le fait que la résolution ait été adoptée avec un ferme soutien après des années de paralysie, tandis que le délégué d'Israël a dénoncé une « victoire de la terreur ».

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)