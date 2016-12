L’actualité en bref – 28 décembre

Brèves : les parlementaires prêtent serment en Somalie. Réparation des écoles en Haïti. L'UNESCO condamne le meurtre du journaliste philippin Larry Que.

283 députés ont prêté serment ce mercredi à Mogadiscio lors de l'inauguration du dixième Parlement de la Somalie. Une étape importante dans la vie politique du pays car ces députés ont été directement élus par les électeurs de leur région respective…

Quarante et un députés sont aussi devenus sénateurs à la Chambre haute tandis que 242 seront membres de la Chambre du peuple.

Le Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) des Nations Unies a approuvé l’octroi de 3,5 millions de dollars pour rétablir les services éducatifs et d’autres activités de secours dans le sud-ouest d’Haïti, frappé par l’ouragan Matthew. Selon l'UNICEF et ses partenaires plus de 1.600 écoles, qui scolarisaient 190.000 enfants, auraient besoin de réparations.

La Directrice générale de l’UNESCO a condamné mercredi le meurtre du journaliste philippin Larry Que. L'éditeur de l'hebdomadaire Catanduanes News Now a été abattu le 19 décembre dans la ville de Virac, et a succombé à ses blessures le lendemain. Irina Bokova a appelé les autorités des Philippines à enquêter sur ce meurtre, soulignant que les journalistes doivent travailler dans des conditions sûres pour assurer la libre circulation d'information.

(Mise en perspective: Isabelle Dupuis)