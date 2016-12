Djibouti / UE: le PAM se félicite de l'appui apporté à ses opérations en faveur des réfugiés

Le Programme alimentaire mondial (PAM) s'est félicité de l'appui soutenu que l'Union européenne a apporté à ses opérations en faveur des réfugiés à Djibouti.

Au cours de 2016, la Commission européenne à l’aide humanitaire et la protection civile (ECHO) a fait don de 700.000 euros au PAM, permettant à l'agence onusienne de venir en aide à quelques 17.000 réfugiés somaliens, éthiopiens, et érythréens dans les camps de Ali-Addeh et de Hol-Hol.

Du fait de sa situation géographique le Djibouti accueille des réfugiés depuis plus de 25 ans, principalement de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée et, depuis l'escalade du conflit dans le pays, du Yémen.

Le PAM leur propose une aide alimentaire en vivres, mais aussi en espèce.

Les fonds d'ECHO ont été alloués au volet espèce de l'appui du PAM aux réfugiés, leur permettant d'acheter des vivres et de la nourriture sur les marchés locaux des camps et de varier leur alimentation.

(Extrait sonore : Etienne Labande, Directeur adjoint du PAM à Djibouti; propos recueillis par Cristina Silveiro)