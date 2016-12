« Ce fut un privilège de servir les peuples du monde » – Le Secrétaire général Ban Ki-moon quitte le Siège de l’ONU

Après dix années au service des Nations Unies, le Secrétaire général, Ban Ki-moon, a quitté vendredi le Siège de l'ONU, à New York, sous les applaudissements du personnel onusien et des représentants des Etats membres.

Ban Ki-moon a remercié le personnel des Nations Unies pour son travail acharné, son engagement, et son leadership pour l’humanité, une source de motivation qui, a-t-il affirmé, l'a incité à travailler de plus en plus dur.

Devant ceux dont il se dit très fier de pouvoir les appeler « mes collègues », Ban Ki-moon a rappelé les quatre principes qui ont guidé son travail de Secrétaire général au cours des dix dernières années : fixer des priorités et rester concentré, ne jamais abandonner, maintenir l’attention sur les gens et défendre les laissés pour compte.

Pour le huitième Secrétaire général, ses deux mandats à la tête de l’ONU furent un privilège de servir les peuples du monde.

Ban Ki-moon a indiqué qu’il portera toujours fièrement le titre de citoyen global et qu'il sera toujours l’enfant des Nations Unies, faisant référence à l’aide de l’ONU dont il a lui-même bénéficié après la guerre de Corée.

Samedi soir, Ban Ki-moon sera l’invité d’honneur de la célébration du réveillon du Nouvel An qui se tiendra dans le quartier de Times Square à New York. Sur place, il lancera notamment le compte à rebours des dernières secondes qui précéderont l’entrée dans l’année 2017.

Pour Ban Ki-moon, dont le mandat de Secrétaire général prendra officiellement fin le 31 décembre à minuit, cet événement est un puissant rappel de notre humanité commune à un moment où la solidarité est nécessaire pour répondre aux besoins de ceux qui souffrent et surmonter les divisions dans la société.

« Maintenant je me sens un peu comme Cendrillon », a-t-il plaisanté. « Demain à minuit, tout change!».

(Mise en perspective : Isabelle Dupuis)