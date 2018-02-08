الأمم المتحدة: الحرب ضد داعش دخلت مرحلة جديدة

تدخل الحرب ضد تنظيم داعش مرحلة جديدة، إذ ما زال التنظيم والموالون له يمثلون تهديدا كبيرا ومتناميا بأنحاء العالم على الرغم من الخسائر العسكرية الكبرى التي لحقت بهم في العراق وسوريا وجنوب الفلبين في العام الماضي.

هذا ما أفاد به التقرير السادس الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي حول التهديد الذي يمثله داعش على السلم والأمن الدوليين، وجهود الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في محاربة هذا التهديد.

فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمحاربة الإرهاب قدم إحاطة لمجلس الأمن حول التقرير.

غزو الأراضي

قال فورونكوف إن داعش أصبح لا يركز على غزو الأراضي والسيطرة عليها وإنه أجبر على التكيف مع التطورات ليركز بشكل أساسي الآن على مجموعة أصغر وأكثر حماسا من الأفراد الملتزمين بإلهام غيرهم وتمكينهم وتنفيذ الهجمات.

وذكر فرونكوف أن تقييم عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب المتبقين في العراق وسوريا أمر صعب، مضيفا أن تدفق المقاتلين إلى البلدين قد توقف تقريبا.

ولكنه قال إن المقاتلين العائدين إلى دولهم الأصلية أو من انتقلوا إلى بلدان أخرى ما زالوا يمثلون تهديدا كبيرا على الأمن الدولي.

وسائل التواصل الاجتماعي

ويشير تقرير الأمين العام إلى أن هيكل الدعاية الدولية لداعش من حيث الكم والكيف يواصل التدهور. إلا أنه يفيد بأن أعضاء التنظيم والمتعاطفين معه ما زالوا قادرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تكنولوجيا التشفير وأدوات الاتصال في "شبكة الإنترنت المظلمة" أي بعيدا عن الرقابة أو أي مراقبة، لتنسيق وتيسير ارتكاب الهجمات.

الإيرادات

ويفيد تقرير الأمين العام بأن قدرة داعش على توليد الإيرادات قد تراجعت، ويعود ذلك بشكل كبير إلى فقدانه للسيطرة على حقول النفط والغاز في سوريا. وقد تناقصت إيرادات داعش بأكثر من 90% منذ عام 2015.

ولكن التنظيم مازال قادرا على توليد الدخل من خلال عمليات الابتزاز والسيطرة على نقاط التفتيش.

خارج العراق وسوريا

ويتنامى تهديد داعش خارج العراق وسوريا، إذ أظهر الموالون له في مصر قدرة كبيرة على مواصلة نشاطهم وأصبحوا يمثلون تهديدا متزايدا.

ويبقى التنظيم عازما على إعادة بناء قدراته في ليبيا، كما يواصل شن الهجمات المتفرقة هناك.

وفي غرب أفريقيا، يواصل داعش العمل في مالي والدول المجاورة. وفي شرق أفريقيا ينشط الموالون للتنظيم في بونتلاند وجنوب الصومال.

الظروف الكامنة

وقال وكيل الأمين العام لشؤون محاربة الإرهاب إن التهديد المتنامي لداعش، يمثل تحديا صعبا للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي يشدد على الأهمية الحيوية لتبادل المعلومات حول هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين إلى بلدانهم أو من انتقلوا إلى دول أخرى.

وأكد المسؤول الدولي أن معالجة تهديد داعش يتطلب معالجة الظروف الكامنة التي تجعل من السهل إغراء الشباب والشابات من قبل التطرف العنيف.

وتتراوح أعمار معظم المجندين حديثا في التنظيم بين 17 و27 عاما. وأكد فورونكوف أهمية تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة للمساعدة في منع التطرف العنيف.

ودعا فورونكوف جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها لتعزيز التعاون الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف، وتقديم المسؤولين عن الهجمات الإرهابية المروعة إلى العدالة.