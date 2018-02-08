الفاو تناشد توفير 1.06 مليار دولار لمساعدة المجتمعات في 26 دولة لمحاربة الجوع

طلبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) توفير مبلغ 1.06 مليار دولار لإنقاذ الأرواح ودعم سبل كسب العيش والتصدي للجوع في 26 دولة.

بدعم المانحين، تأمل الفاو في الوصول إلى 30 مليون شخص من المعتمدين على الزراعة، من خلال عدد من التدخلات الساعية إلى استعادة إنتاج الغذاء المحلي وتعزيز التغذية.

وتتضمن تلك التدخلات توفير البذور والأدوات اللازمة للحصاد، وحماية الماشية، وتنظيم التدريب بشأن تحسين الإنتاج وإدارة المياه والأراضي، ومنح الأموال للأسر لتوفير الغذاء.

وتنبع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل رئيسي من استمرار العنف والصراعات، وآثار تغير المناخ.

دومينيك بيرجون مدير قسم الطوارئ وإعادة التأهيل في الفاو قال إن ملايين الأرواح أنقذت بفضل الاستجابة الإنسانية العاجلة في عام 2017، إلا أن الملايين على شفا التضور جوعا.

وأضاف أن الحفاظ على إنتاج الغذاء وإعادة بناء القطاع الزراعي، أمر أساسي لمنع وقوع ضحايا بسبب الجوع، ولتمهيد الطريق لبناء الصمود في وجه الأزمات الإنسانية.

ولذا تركز الفاو على تحويل مواطن الضعف إلى قوة، كما قال بيرجون، لتستطيع الأسر التكيف مع الأزمات وإطعام نفسها بدون الاضطرار إلى الفرار من ديارها أو بيع ممتلكاتها.

ويركز النداء الإنساني للفاو خلال عام 2018 على مساعدة المناطق المتضررة من الأزمات في 26 دولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، منها اليمن.

وتهدف الفاو إلى مساعدة 5.7 مليون شخص في اليمن الذي يوجد به أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم.

ومن الدول الأخرى التي ستعمل الفاو على مساعدتها خلال العام الحالي من خلال خطة الاستجابة الإنسانية، الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.