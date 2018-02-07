مسؤولة دولية: التخطيط الحضري الجيد يعزز التنمية المستدامة

قالت ميمونة شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إن مؤتمر التنمية الحضرية المستدامة، الذي افتتح اليوم في العاصمة الماليزية كوالالامبور، يوفر الفرصة للأطراف المعنية من كافة أنحاء العالم للمشاركة في المناقشة الدولية.

وأضافت أن المؤتمر، الذي يستمر لمدة أسبوع، يتيح المجال لبعض أكثر الفئات تهميشا في العالم لإلقاء الضوء على تجاربهم وحرمانهم من بعض المزايا التي تقدمها المدن.

وبالنسبة للشركاء الحاليين والمستقبليين، قالت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إن المؤتمر فرصة لإبراز الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المستوطنات البشرية الحضرية والريفية، والتعلم من الخبراء في هذا المجال.

وأكدت السيدة ميمونة شريف على أن التنمية الحضرية الإيجابية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر والأجندة الحضرية الجديدة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2016.

وتأتي الأجندة الحضرية الجديدة في وقت حرج يقطن فيه أكثر من نصف سكان العالم في المدن، لأول مرة في التاريخ. ويمكن أن تصبح تلك الأجندة، كما قالت السيدة ميمونة، الأداة الرئيسية للتنمية المستدامة وحلا للكثير من التحديات التي يواجهها كوكب الأرض اليوم.