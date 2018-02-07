2018/02/07

مفوض حقوق الإنسان يحذر من احتمال حدوث مزيد من الانتهاكات في المالديف

صورة من الجو لعاصمة المالديف - الصورة : Nattu

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن إعلان حالة الطوارئ في المالديف وما نتج عن ذلك من وقف العمل بالضمانات الدستورية، قد أطاح بتدابير تحقيق التوازن والفصل بين القوى.

وحذر زيد من أن ذلك قد يؤدي إلى وقوع مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في المالديف. وقال إن تعليق عدد من مهام القضاء والبرلمان، والقيود المفروضة على سلسلة من الحقوق الدستورية يركز السلطة، بشكل خطير في يد الرئيس عبد الله يمين.

وقد أعلنت حالة الطوارئ في الخامس من الشهر الحالي، ردا على قرار من المحكمة العليا يأمر بالإفراج عن تسعة قادة سياسيين وإعادة محاكمتهم واستئناف العضوية البرلمانية لاثني عشر شخصا من المعارضة.




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