تعيين جيمي ماكغولدريك منسقا للشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة

عيـّن الأمين العام للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية السابق في اليمن الأيرلندي نائبا لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقا للشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة.

يتمتع ماكغولدريك، البالغ من العمر 63 عاما، بخبرة طويلة في مجالات الشؤون الإنسانية والسياسية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.

عين ماكغولدريك في منصب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في عام 2015، كما عمل ممثلا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيبال، ومنسقا مقيما للبرنامج في جورجيا.

كما عمل ماكغولدريك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من المنظمات غير الحكومية.