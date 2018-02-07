اليوناميد: الفقر و نقص الوعي مسؤولان عن ظاهرة شراء الدواء دون استشارة طبية في نيالا

تناول الأدوية ضرورة تفرضها حالة اضطرارية هى المرض، غير أن تناولها بطريقة عشوائية دون وصف الطبيب المختص ودون مراعاة التعليمات المرفقة قد يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة ربما أخطر من المرض الذي استدعى تناولها.

في نيالا بجنوب دارفور ،تتعدد الأسباب و لكن يبقى الفقر هو السبب الرئيسي الذى يدفع الناس إلى شراء الدواء مباشرة ودون استشارة الأطباء، إذ إن غالبية المرضى بنيالا يشترون الدواء من الصيدليات ولايهتمون بعمل الفحوصات المعملية، والسبب الآخر يعود إلى مايقوله الصيادلة أنفسهم وهو إن أغلب الذين يعملون بالصيدليات ليسوا متخصصين فى الصيدلة لذا يصرفون الدواء ولا يطالبون المريض بروشتة من الطبيب.

مكارم سليمان من راديو اليوناميد بحثت في الأسباب وبعض الحلول لهذه الظاهرة من خلال لقاءاتها مع المواطنين والمتخصصين في نيالا وأعدت التقرير التالي....